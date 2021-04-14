Более 50 компаний из 5 регионов России. 23-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс» в этом году предлагает современные технологии в области проектирования и строительства, стройматериалы, а также новейшее оборудование и инструменты.

Более 50 компаний из 5 регионов России. 23-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс» в этом году предлагает современные технологии в области проектирования и строительства, стройматериалы, а также новейшее оборудование и инструменты.О главном смотре экономических достижений региона расскажет Александр Сыпченко.Этот измельчитель "RUS-ROBUST" произведен в Коврове. Он используется не только в сфере ЖКХ, но и прекрасно подходит для небольших предприятий по лесопереработке. Ветки, сучья и отходы лесопиления за считанные секунды превращаются в щепу. Специальный загрузочный патрубок делает процесс полностью безопаснымВячеслав Антипов, директор ООО "Гарант-Плюс":- С легкой руки С.Ю. Орловой ее команды с тех пор мы шаг за шагом реализуем этот проект. Целевая аудитория этого изделия УК, ЖКХ, садовые товарищества.Строительное агентство №1 уже более 5 лет представляет широкую линейку изделий для декора окон. Для удобства клиентов и партнеров, компания ежегодно выпускает 7000 каталогов. Она гарантирует качество продукции от изготовления до отгрузки товара конечному потребителю. Наибольшим спросом в этом сезоне пользуются вертикальные и горизонтальные жалюзи из алюминия, рулонные и римские шторы. Выбрать понравившуюся модель можно в центральном корпусе ОТК Тандем, секция С57Ян Баранкевич, руководитель строительного агентства №1:- Наши заводы делают порядка 1000 изделий в день, поэтому сроки изготовления минимальные, качество идет и Германия и Финляндия, Польша, есть что-то китайское это для эконом-сегмента. Выставка в экспоцентре будет открыта до пятницы. Особое внимание организаторы рекомендуют обратить на стенды с технологичными новинками и товарами широкого спросаДмитрий Кузин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Единственный год, который мы по всем объективным причинам вынуждены были пропустить это прошлый год, как раз разгар пандемии, а так на наших площадях собрались более 50 компаний из 5 регионов России.Круглый стол с участием экспертов в сфере строительства - часть деловой программы "Стройпрогресса-2021". Чиновники и представители бизнеса обсудили важнейшие вопросы и проблемы реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести-Владимир