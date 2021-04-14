Строительство гипермаркета стройматериалов планируют начать в этом году. Глава города Владимира Андрей Шохин встретился с представителями французского ретейлера и обсудил вопросы

Строительство гипермаркета стройматериалов планируют начать в этом году. Глава города Владимира Андрей Шохин встретился с представителями французского ретейлера и обсудил вопросы планировки участка под будущий магазин. Планируется, что он расположится за гипермаркетом “Глобус” по суздальской дороге. Нужные коммуникации французская компания должна провести сама, от местных властей требуется только обеспечить доступность транспорта. В 2016 году гипермаркет