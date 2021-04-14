Сержанта контрактной службы признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Инцидент произошел в августе 2020 года. Как сообщает военный Следком по

Сержанта контрактной службы признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Инцидент произошел в августе 2020 года. Как сообщает военный Следком по Владимирскому гарнизону, сержант решил наказать солдата-срочника за слабую исполнительность и ненадлежащее наведение порядка в спальном расположении. Но вместо, например, дополнительного наряда в качестве наказания контрактник попросту избил бойца руками и ногами. В