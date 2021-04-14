Профилактические мероприятия завершатся к 11 часам.

Во Владимирской области на 19 апреля запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.«Возможны кратковременные отключения трансляций 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и радиостанций. Время согласовано с редакциями», - уточнили в пресс-службе Белого дома.График профилактических работ размещён на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения» и в «Кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид» − во вкладке «Вещание».Ожидается, что с 02:00 до 11:00 работы будут произведены на объекте в деревне Быково Судогодского района. В зону его охвата входят Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, а также деревни и сёла Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.С 05:00 до 11:00 профилактика пройдёт во Владимире.