Большая часть, 40 поджгов, выявлена в населённых пунктах. Ещё восемь - вне населённых пунктов.

К 14 апреля во Владимирской области зафиксировано 48 случаев пала сухой травы. Об этом рассказали в МЧС России во время брифинга по текущей пожароопасной обстановке в регионе.Большая часть, 40 поджгов, выявлена в населённых пунктах. Ещё восемь зарегистрировано вне населённых пунктов.Как уточнили в МЧС, за последние сутки сгорело несколько хозпостроек в Камешковском, Муромском и Ковровском районах. В Суздальском районе на деревню Малое Борисково.В ведомстве предупредили, что при сжигании травянистой растительности необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Организовано населения на местах. В ежедневно участвует порядка 150 человек.Напомним, что с 12 апреля в регионе пожароопасный сезон.