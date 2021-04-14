На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 апреля лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Киржачском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 940 случаев заболевания.7084 сл. в г. Владимире, 3805 сл. в Гусь-Хрустальном, 3421 сл. о. Муром, 2202 сл. в Ковровском, 1934 сл. в Александровском, 1776 сл. в Петушинском, 1325 сл. в Юрьев-Польском, 1245 сл. в Вязниковском, 1329 сл. в Кольчугинском, 1157 сл. в Суздальском, 992 сл. в Собинском, 885 сл. в Киржачском, 856 сл. в Меленковском, 724 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 667 сл. в Селивановском, 469 сл. в Судогодском, 391 сл. в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.