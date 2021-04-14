На 13 апреля на территории Владимирской области зафиксировано уже 30 палов сухой растительности.

Во Владимирской области начались рейды по профилактике сухой травы. Население региона информируют о требованиях пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Для этого созданы межведомственные комиссии, в состав которых вошли местные чиновники, представители пожнадзора и полицейские.Патрулирование населённых пунктов и садовых товариществ ведётся ежедневно. В работе задействовано около 150 человек.На 13 апреля на территории Владимирской области зафиксировано уже 30 сухой растительности. По каждому факту органами дознания МЧС проводится административное расследование.Напомним, что к 12 апреля их было всего 18. Уже имеются пострадавшие. Одна из женщин, сжигавшая сухую траву возле дома,