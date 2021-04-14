Как обстоят дела с экологией в 33 регионе после Мусорной реформы?

Накануне Дня экологических знаний, который состоится 15 апреля, хотим напомнить о проблемах охраны окружающей среды.К уже привычным сложностям прибавились последствия пандемии - выросло количество опасных отходов в виде использованных масок и перчаток. Внести свой вклад в защиту природы, можно приняв участие в различных экологических акциях. 18 апреля во Владимире по всем районам проедет Эко-такси, которое соберет пластик, стекло, жесть и макулатуру. Акция "Чисто-Гусь" состоится 24 апреля. На переработку отправят пластик, бумагу, алюминий, батарейки, чистое и небитое стекло.А как обстоят дела с экологией в 33 регионе после "Мусорной реформы"? Об этом в эфире "Радио России-Владимир" рассказал кандидат биологических наук, эколог и геоботаник Антон Бакалов.