Права пользования месторождениями на 819 га земли переданы на пять лет ООО «Муромская нерудная компания».

В мае в Селивановском и Судогодском районах начнут добывать строительный песок для строительства платной трассы М-12 «Москва-Казань». Права пользования месторождениями на 819 га земли переданы на пять лет ООО «Муромская нерудная компания».Ожидается, что добыча будет происходить в деревнях Мичково, Курково и Никольское. Для работы ОООшке потребуется набрать 140 водителей бульдозеристов, экскаваторщиков и разнорабочих.Власти уверены, что экономический эффект от создания новых рабочих мест и налога на добычу полезных ископаемых составит от 5 до 7 млн рублей.Интересно, что ООО «МНК» зарегистрирована лишь в ноябре 2020 года. Гендиректором фирмы является Юлия Хлопонина.