Температура воздуха днём +18…+23 °C, ночью +3…+8 °C.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 14 апреля, в 33 регионе сохранится малооблачная погода. Ветер юго-восточный 2 – 7 м/с. Температура воздуха днём +18…+23 °C, ночью +3…+8 °C.Фото:(Село Любец).