В регион поставлено ещё 15 тысяч доз вакцины.

Владимирская область получила ещё 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время в регион доставят 7,2 тысячи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.«Спутник V» уже распределён медучреждениям. В общей сложности во Владимирскую область поступило более 96 тысяч доз противовирусного препарата.По информации на 14 апреля, прививку от ковида сделали более 67 тысяч жителей, из них 46 398 получили второй компонент. Среди граждан в возрасте от 65 лет и старше иммунизацию прошло более 28 тысяч человек.Напомним, что во Владимирской области работают 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые помогают в вакцинации. Всего их в области развернуто более пятидесяти пунктов, где можно пройти процедуру.Запись ведётся на госуслугах, на сайте электронной регистратуры и по номеру 122.