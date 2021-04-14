Интерактивная выставка открылась в день полета Юрия Гагарина в космос, 12 апреля.

Проект знакомит посетителей с историей космоса в интересной форме и рассказывает о вкладах уроженцев Владимирской области: Николая Жуковского, Михаила Тихонравова, Валерия Кубасова. Люди могут прочитать интересную информацию, увидеть макеты летательных аппаратов.Также планируются тематические мастер-классы, посмотреть фильмы проекта «ИмяСимвол 33», увидеть виртуальный архив газет 1961 года.Выставка будет работать в корпусе библиотеки на проспекте Строителей д.23 до 14 мая. Вход с 10-00 до 19-00 свободный.Справки и заказ групповой экскурсии по телефону (4922) 33-37-00Фото