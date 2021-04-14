В ближайшее время регион получит еще 7200 доз иммунобиологического препарата.

Вакцина уже распределена по всем медицинским организациям, задействованным в вакцинации. В ближайшее время регион получит еще 7200 доз иммунобиологического препарата. В общей сложности во Владимирскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сообщили в департаменте здравоохранения.По данным на 14 апреля, в регионе привито от новой коронавирусной инфекции более 67 тысяч человек, из них 46 398 получили второй компонент вакцины. Среди лиц в возрасте 65 лет и старше от коронавируса привились более 28 тысяч человек.Жители Владимирской области старшей возрастной группы пользуются приоритетом при проведении вакцинации от Covid-19. Привиться в первую очередь также необходимо и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдает сахарным диабетом и ожирением. Именно эти пациенты находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений.Во Владимирской области работают 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов. В дополнение к мобильным прививочным пунктам – стационарные пункты вакцинации в государственных и частных медицинских организациях. Всего их в области развернуто более пятидесяти.Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам Covid-19.