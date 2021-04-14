Из-за ДТП образовалась многочасовая пробка, которая растянулась на 10 километров.

В Ковровском районе 13 апреля около 18 часов на 265 километре трассы М-7 произошло смертельное ДТП. Автовоз, гружёный легковыми автомобилями врезался в КамАЗ, которым управлял 46-летний водитель.Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области, 52-летний водитель автопоезда «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди самосвала. В результате аварии его госпитализировали в больницу с многочисленными переломами, но спасти жизнь мужчины медикам не удалось. Он погиб.Из-за ДТП образовалась многочасовая пробка, которая растянулась на 10 километров. Несколько дальнобойщиков вынуждены были разбить стоянку на обочине и переночевать не дожидаясь восстановления движения.