В первом квартале 2021 года ВТБ Лизинг передал в 4 раза больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. По данным агентства «Автостат», в 2020 году российский рынок электромобилей ..

В первом квартале 2021 года ВТБ Лизинг передал в 4 раза больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. По данным агентства «Автостат», в 2020 году российский рынок электромобилей вырос в два раза, в общей сложности россияне приобрели 687 новых машин, что на 95% больше, чем годом ранее.В первые три месяца 2021 года самыми популярными марками среди электромобилей у клиентов ВТБ Лизинг стали Audi E-TRON и Porsche Taycan разных модификаций. Эти бренды заняли по 50% в новом портфеле электромобилей компании. Больше всего электрокаров клиенты ВТБ Лизинг приобрели в Санкт-Петербурге (75% продаж), также состоялись передачи «зеленого» транспорта во Владивостоке и Ростове-на-Дону.«Формирование тренда экологичности в обществе способствует бурному развитию рынка «зеленых» автомобилей. Конечно, их доля еще мала в силу разных причин, однако интерес у потребителей к такому транспорту растет, а отмена таможенных пошлин его поддерживает. Эту тенденцию мы видим и в лизинге, с помощью которого юридические лица могут получить налоговые преференции и сэкономить до 40% от суммы финансирования машины. То есть стоимость владения автомобилем Audi E-TRON с рыночной ценой 6,2 млн руб. может быть снижена на сумму до 2,4 млн рублей», – прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.Нулевая ставка действует до конца 2021 года и применяется при импорте электромобилей любого возраста. Ранее ставка на ввоз таких машин для юридических лиц составляла 15%, а для физических лиц – 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для их покупки. Такие меры по стимулированию перехода автомобилистов на экологически чистый транспорт в России одновременно позволяет активно развивать соответствующую инфраструктуру и рынок электромобилей в целом.По данным EV-volumes.com, в 2020 году в мире было реализовано 3,24 млн электромашин, что на 43,3% больше, чем в 2019 году. К 2045 году доля электромобилей в общем количестве машин в мире вырастет до 16,5% и достигнет 430 млн штук, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК – World Oil Outlook 2020.