Для участников внешнеэкономической деятельности ВТБ начинает предлагать сервис персонального валютного контролера, который поможет клиентам при ведении текущих вопросов и заключении ..

Для участников внешнеэкономической деятельности ВТБ начинает предлагать сервис персонального валютного контролера, который поможет клиентам при ведении текущих вопросов и заключении сделок с иностранным партнером.Персональный эксперт банка, помимо проведения валютного контроля текущих операций «под ключ», поможет оформить сделку с учетом требований законодательства, проведет предварительную экспертизу внешнеторгового контракта и окажет содействие в решении любых вопросов и нестандартных ситуаций, связанных с ведением ВЭД.Сервис предоставляется всем клиентам бесплатно и помогает бизнесу сократить затраты на изучение нормативной базы и валютного законодательства, а также обучение и содержание профильных сотрудников в штате компании.Для повышения эффективности работы компаний-участников ВЭД банк также продлил операционный день по приему платежей и конверсионным операциям через систему дистанционного банковского обслуживания. Операционное время для расчетов в долларах США и евро увеличено до 16:00. Кроме этого предпринимателям круглосуточно в рабочие дни доступны современные решения покупки и продажи валюты в интернет-банке «ВТБ Бизнес-Онлайн».«Стратегия ВТБ направлена на всестороннюю поддержку клиентов. Сотрудничество с зарубежными партнерами расширяет границы бизнеса, дает возможности для развития, но одновременно несет в себе новые обязательства, поэтому требует от предпринимателей дополнительных компетенций. Сфера ВЭД имеет много нюансов, связанных с законодательством и спецификой бизнеса. Профессиональный специалист валютного контроля – это эксперт банка, который сопровождает клиента по всем вопросам на любом этапе совершения сделок. Его рекомендации позволят предпринимателям заключать договоры на выгодных условиях и не допускать нарушений валютного законодательства РФ», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ.