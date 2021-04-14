Около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа в первом квартале 2021 года. Таким образом, пользователей услуги ..

Около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа в первом квартале 2021 года. Таким образом, пользователей услуги «Видеонаблюдение» в ЦФО на сегодняшний день насчитывается почти 130 тысяч. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 47 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. Второе и третье место по количеству пользователей заняли Воронежская и Липецкая области. Чаще всего жители центральной России выбирают камеры внутреннего видеонаблюдения: более 80 % всех проданных камер предназначены для съемки в помещении.В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.Дмитрий Ким, вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Благодаря внедрению цифровых сервисов дома жителей ЦФО становятся все более комфортными, умными и безопасными. "Видеонаблюдение" – это отличная возможность контролировать происходящее в доме или офисе, находясь в любой точке планеты. С помощью любого устройства с доступом в интернет — будь то смартфон, планшет или компьютер – можно присмотреть за ребенком или пожилыми родителями, проследить за качеством работы няни, ремонтной бригады и прочих работников. Думаю, что спрос на "Видеонаблюдение" в ближайшее время будет только расти: впереди дачный сезон, и многие хотят его провести без переживаний за оставленную городскую квартиру. А наш сервис дает такую возможность».Екатерина Конникова, жительница Москвы:«Когда началась пандемия и нас с мужем перевели на удаленную работу, мы решили перебраться за город. Нашли и арендовали дачу в соседней области. Но оставлять квартиру без присмотра на неопределенный срок было боязно, поэтому мы решили подключить видеонаблюдение. Сервис "Ростелекома" подкупил простотой пользования и удобными функциями. Например, если что-то или кто-то перекроет обзор камеры, на телефон сразу придет уведомление. С легким сердцем переехали за город на несколько месяцев. В этом году планируем покупку собственной дачи. И обязательно установим там видеонаблюдение». Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома».