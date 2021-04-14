Общая площадь травяных пожаров составила сорок три гектара, сообщили сегодня на брифинге в региональном управлении МЧС.

Общая площадь травяных пожаров составила сорок три гектара, сообщили сегодня на брифинге в региональном управлении МЧС.Во Владимирской области введен особый противопожарный режим- запрещено сжигание мусора. За нарушение этого требования владелец земельного участка может получить штраф - четыре тысячи рублей, для юридических лиц наказание может достигнуть уже четырехсот тысяч. В случае если поджог привел к возгоранию дома , нарушителю может грозить уголовная ответственность по статье умышленное уничтожение чужого имущества. В нескольких районах от травяных палов уже пострадали хозяйственные постройки.Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области:- На территории муромского района житель, сжигая мусор на территории своего участка. Горение прошло по сухой растительности на соседние участки и там сгорели баня и сарай. Такой же случай имеется в Ковровском районе. Собственник земельного участка сжигая мусор в бочке у себя/// не очистил территорию рядом с сжиганием мусора и сгорела также баня.