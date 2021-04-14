Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области А.С. Киреев 12.04.2021 принял участие в радиоэфире программы «Колесо обозрения» ВГТРК «Россия – Владимир», в рамках ..

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области А.С. Киреев 12.04.2021 принял участие в радиоэфире программы «Колесо обозрения» ВГТРК «Россия – Владимир», в рамках которого прокомментировал основные положения Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».«Вопросы наполнения Единого государственного реестра недвижимости сведениями о правообладателях так называемых ранее учтенных объектов недвижимости являются актуальными и важными с точки зрения соблюдения прав и охраняемых законом интересов граждан» - отметил заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев.В своем выступлении он также обратил внимание на то, что указанный нормативный акт относит к категории ранее учтенных объекты недвижимости, технический учет или государственный учет которых осуществлен, в том числе в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также в отношении объектов недвижимости, права на которые возникли до 01.06.1999 года.Киреев А.С. отметил, что основная масса организационных мероприятий, связанная с реализацией указанного закона, возложена на органы местного самоуправления, в том числе мероприятия по выявлению и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях таких объектов недвижимого имущества.Для решения данных задач органы местного самоуправления с учетом изменений законодательства наделяются дополнительными полномочиями, например, по направлению запросов в иные органы власти (МВД, Пенсионный фонд РФ, ФНС, нотариусу и т.д.) с целью получения информации о паспортных данных правообладателя ранее учтенных объектов недвижимого имущества, о наследниках таких правообладателей и т.д.Заместитель руководителя Киреев А.С. сообщил, что в настоящее время Управлением ведется активная планомерная работа совместно с органамиместного самоуправления, УФНС России по Владимирской области, нотариальным сообществом региона, администрацией субъекта, направленная на организацию взаимодействия для создания оптимальных условий реализации Закона 518-ФЗ с 29.06.2021 (дата вступления в силу). Так, уже в марте 2021 года проведены два совещания, посвященные указанной теме.Кроме того, в Управлении в настоящее время проводится работа по сопоставлению данных, предоставленных ФНС, с данными Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости. Итогом данной работы является подготовка примерного перечня ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых органам местного самоуправления необходимо будет проводить работы по выявлению их правообладателей.В заключении Киреев А.С. отметил, что основными целями принятия закона являются, в первую очередь, защита права и законных интересов граждан, а также наполнения ЕГРН актуальными сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, что будет способствовать получению государством определенной информации об объекте и правах, например, при процедуре изъятия земельного участка, а также для вовлечения в налоговый оборот ранее учтенных объектов недвижимости.