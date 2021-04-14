Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Вынесен обвинительный приговор 33-летнему жителю города Гусь-Хрустального. Он признан виновным в убийстве и краже с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил его к 11 годам 3 месяцам колонии строгого режима.По информации регионального Следкома, вечером 25 декабря 2019 года ранее судимый обвиняемый в ходе конфликта нанес множественные удары руками, ногами, ножом и табуретом по голове и телу 53-летнего знакомого. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся, активно сотрудничал со следствием.Кроме того, он осужден за серию краж, совершенных из дачных домиков садовых товариществ Гусь-Хрустального района. Материальный ущерб от совершенных им преступлений составил около 24 тысяч рублей.