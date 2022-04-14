14 апреля Петру Мамонову мог бы исполниться 71 год. Музыкант скончался от последствий коронавируса 15 июля 2021 года. Мамонов был легендарным рокером, поэтом, актером, радиоведущим и по-настоящему уникальным человеком. В молодости артист жил на полную катушку, а в зрелом возрасте сожалел о своем бунтарском прошлом.

14 апреля Петру Мамонову мог бы исполниться 71 год. Музыкант скончался от последствий коронавируса 15 июля 2021 года. Мамонов был легендарным рокером, поэтом, актером, радиоведущим и по-настоящему уникальным человеком. В молодости артист жил на полную катушку, а в зрелом возрасте сожалел о своем бунтарском прошлом.Свой бунтарский характер Петр Мамонов начал проявлять еще в детстве. Выходки гиперактивного и беспокойного мальчика регулярно доставляли его родителям неприятности. Петр много прогуливал и хулиганил, а однажды даже устроил взрыв возле кабинета химии.Будущую звезду не раз выгоняли из школы, но он будто бы не мог вести себя иначе.Как и многие творческие личности, Петр Мамонов стремился выделяться из толпы. Он носил ручку от сливного бочка в ухе, красил зубы в черный цвет и любил играть на публику. Мамонов намеренно врезался в стену и изображал потерю сознания, чтобы напугать прохожих, и смог избежать службы в армии, притворившись сумасшедшим. Несмотря на свой характер, бездельником артист никогда не был.Мамонов не боялся тяжелой работы, владел несколькими языками и занимался переводами, а свою первую музыкальную группы собрал еще в старших классах. Увы, значительная часть заработанных средств уходила на попойки, из-за которых у звезды было немало проблем.В возрасте 25 лет Петр Мамонов угодил в пьяную драку, после которой провел в коме больше месяца, а позже лишился зубов в другой потасовке. Кроме того, из-за пагубного пристрастия распался первый союз Мамонов. Супруга, подарившая музыканту сына, восемь лет терпела его злоупотребление алкоголем, но он так и не исправился.Неудачи преследовали Петра и в работе, и в личной жизни. Зато именно в этот период, в начале 80-х, он начал писать песни. Произведения понравились Артемию Троицкому, а обрадованный похвалой друга музыкант решил создать собственную группу. Так родился знаменитый коллектив "Звуки Му".Группа быстро прославилась в Москве, а к концу десятилетия уже отправилась в большой заграничный тур. Мамонов стал настоящей звездой, но, не изменяя себе, продолжил удивлять окружающих. Он вел себя странно и вызывающе, увлекался запрещенными веществами и алкоголем, менял девушек. В 90-х "Звуки Му" неожиданно распались, а вскоре после этого пропал с радаров и музыкант.Многие недоумевали, что послужило причиной резкого ухода – правда выяснилась позже. К 45 годам актер пришел к вере и полностью переосмыслил свою жизнь. Поэт отказался от пьяных развлечений и распущенности, увез семью в деревню и иначе взглянул на поступки прошлого.Помимо разгульного образа жизни, одним из самых больших сожалений Петра Мамонова стало то, что он не отговорил супругу от прерывания беременности. Со своей женой Ольгой, которая подарила ему сына Ивана, артист прожил в браке около 40 лет. За эти годы женщина сделала не один аборт. Позже поэт считал это большой ошибкой.После прихода к вере Мамонов на время ушел в тень, а потом снова начал появляться в кино. Многие зрители запомнили его в роли монаха в фильме "Остров". Артист писал стихи, играл в спектаклях, давал концерты и, казалось, открыл в себе второе дыхание. Однако проблемы со здоровьем давали о себе знать.В 2019 году Петр Николаевич перенес инфаркт, а летом 2021 года был госпитализирован с коронавирусом. 15 июля артист скончался, не выходя из комы. Говорили, что Мамонов .