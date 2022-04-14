Сейчас здесь активно ведётся откачка воды, просушка помещений, восстановление канализации и благоустройства.

Александр Авдеев вместе и начальник ГУ МЧС по Владимирской области Алексей Купин с воздуха осмотрели последствия начавшегося половодья. Одна из главных точек – , где губернатор встретился с местными жителями.Напомним, что вчера в населённом пункте эвакуировали жильцов многоквартирного дома, к которому подступила вода. Пострадавших нет.«В последние дни из-за дождей и плюсовых температур идёт активное таяние снега, что приводит к залповому подъёму уровня воды в малых реках. В посёлке Труд вода понемногу отступает, пик был сегодня в районе полудня. Сейчас активно ведётся откачка воды, просушка помещений, восстановление канализации и благоустройства. Держим ситуацию на контроле», – заверил глава региона.Добавим, что по спасательного ведомства в ближайшие сутки в регионе затопит 18 приусадебных и 65 садовых участков.