Впереди у наших спортсменов выступления на отдельных снарядах.

Владимирские гимнасты стали чемпионами России на соревнованиях в Казани. Вчера, 13 апреля, прошли состязания команд. Золото взял коллектив ЦФО-1.В состав коллектива вошли четыре владимирских атлета: Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас и Владислав Новокшонов.Впереди у наших спортсменов выступления на отдельных снарядах.Ранее представительница Владимирской области Анастасия Агафонова взяла бронзу в составе сборной Центрального федерального округа.Ещё одна наша землячка Арина Семухина увезёт серебряную медаль, которую она взяла упражнениях на разновысоких брусьях.