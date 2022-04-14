Авария под Псковом закончилась трагически. Согласно данным источника, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло столкновение с другим ..

Авария под Псковом закончилась трагически. Согласно данным источника, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло столкновение с другим авто неподалеку от населенного пункта Исса.Как передает сайт , в результате ДТП оба водителя получили травмы. Скончались двое пассажиров пенсионного возраста.