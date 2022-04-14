Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует своих клиентов о необходимости перехода на новую версию личного кабинета. С начала апреля 2022 года доступна только новая версия личного ..
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует своих клиентов о необходимости перехода на новую версию личного кабинета. С начала апреля 2022 года доступна только новая версия личного кабинета. Напоминаем, что зарегистрироваться в новом личном кабинете можно на сайте по ссылке: , сервис также доступен в мобильной версии «ЭнергосбыТ+», скачать которую можно по ссылкам: , .
Основное отличие нового личного кабинета в том, что теперь он доступен на мобильных устройствах, в нем имеется функция «Автоплатеж», позволяющая своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги, и push-уведомления, напоминающие клиентам о сроке передачей показаний индивидуальных приборов учёта.
В личном кабинете можно узнать свой текущий баланс, оплачивать счета без комиссии, передавать показания, получать электронную квитанцию раньше бумажной, запросить консультацию специалиста, также подключить дополнительные лицевые счета своих родственников.