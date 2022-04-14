Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует своих клиентов о необходимости перехода на новую версию личного кабинета. С начала апреля 2022 года доступна только новая версия личного ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует своих клиентов о необходимости перехода на новую версию личного кабинета. С начала апреля 2022 года доступна только новая версия личного кабинета. Напоминаем, что зарегистрироваться в новом личном кабинете можно на сайте по ссылке: , сервис также доступен в мобильной версии «ЭнергосбыТ+», скачать которую можно по ссылкам: , .Основное отличие нового личного кабинета в том, что теперь он доступен на мобильных устройствах, в нем имеется функция «Автоплатеж», позволяющая своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги, и push-уведомления, напоминающие клиентам о сроке передачей показаний индивидуальных приборов учёта.В личном кабинете можно узнать свой текущий баланс, оплачивать счета без комиссии, передавать показания, получать электронную квитанцию раньше бумажной, запросить консультацию специалиста, также подключить дополнительные лицевые счета своих родственников.