Одной из основных своих задач мужчина считает поднятие духовной составляющей местной общины на более высокий уровень, а также обращение к своим корням и вере.

Во Владимирской области спустя более чем 90 лет появился раввин. Им назначен 26-летний Гершон Гуревич. Об этом рассказали наши коллеги из .Уроженец Владивостока станет духовным наставником владимирских евреев. Он - выпускник московской раввинской академии. По окончании учреждения занимал пост молодёжного раввина в Самаре.Одной из основных своих задач мужчина считает поднятие духовной составляющей местной общины на более высокий уровень, а также обращение к своим корням и вере.Сейчас в областной столице действует две структуры «Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма» и «Региональная еврейская национально-культурная автономия». Обе расположены на улице Вознесенской. Они объединяют около 300-400 человек.