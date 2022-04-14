Застройщики повысили цены в ожидании повышенных расходов на стройматериалы.

Застройщики повысили цены в ожидании повышенных расходов на стройматериалы.В Москве подорожали квартиры в новостройках. Такую динамику стоимости жилья зафиксировали эксперты по недвижимости. Причем цены растут сразу во всех классах новостроек, особенно в элитном сегменте – на 13%. Стоимость 1 кв. м достигла 1,8 млн руб. Квартиры бизнес и комфорт-класса, а также апартаменты тоже показали рост цен.Эксперты считают, что застройщики повышают стоимость квадратных метров в ожидании увеличения стоимости стройматериалов и услуг подрядчиков. Также на рынок недвижимости постоянно влияет ряд других внешних факторов, в том числе курс валюты.Квартиры бизнес-класса подорожали чуть меньше – на 7%. Стоимость 1 кв. м составила 421 тыс. руб. Такая динамика обуславливается регулированием цен внутри проектов.Цена на квадратный метр в новостройках комфорт-классах Москвы за первый квартал 2022 года увеличилась на 8% и составила 284 тыс. руб. Квадрат жилья в премиу-сегенте новостроек составила 772 тыс. руб., что на 10% больше, чем в прошлом квартале. В общей сложности столичные новостройки подорожали больше чем на четверть.Ранее сообщалось, что россияне могут вернуть переплаченные за услуги ЖКХ деньги.