Президент Владимир Путин заявил об обратном эффекте санкций Запада против России.

Президент Владимир Путин заявил об обратном эффекте санкций Запада против России.В седу, 13 апреля, во время посещения дальневосточного региона российский лидер Владимир Путин в очередной раз коснулся темы санкций, введенных Западом против нашей страны после начала специальной военный операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что ограничения возымели обратный эффект.Как сообщает РИА Новости, президент рассказал, как антироссийские санкции ударили по экономике западных стран. Он обратил особое внимание на высокий уровень инфляции и кризисы в Европе и США.По мнению Владимира Путина, проблемы Вашингтона и Брюсселя связаны с их нежеланием сотрудничать с Москвой. Об этом политик рассказал на совещании по развитию арктического региона.Напомним, после начала спецоперации американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго. Во время визита в Евросоюз хозяин Белого дома уговаривал своих союзников поддержать новые санкции. Глава РФ подтвердил, что кризис в экономике США и европейских стран начался после полного или частичного отказа от отечественных нефти и газа.Разумеется, западные ограничения отразились и на экономике нашей страны. Владимир Путин не стал скрывать негативный эффект санкций против России. Меж тем, он подчеркнул, что власти рассматривают данную ситуацию как время новых возможностей.