Юриста из Мурома обвиняют в обмане своих клиентов почти на 3 миллиона рублей. Мужчину задержали в Симферополе. В среду, 16 марта, трое жителей Мурома обратились к прокурору области Владиславу

Юриста из Мурома обвиняют в обмане своих клиентов почти на 3 миллиона рублей. Мужчину задержали в Симферополе. В среду, 16 марта, трое жителей Мурома обратились к прокурору области Владиславу Малкину на личном приеме. Они заявили, что пострадали от действий К. – юриста одной из юридических компаний Мурома. Установлено, что в период с февраля по декабрь