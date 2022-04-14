В Вязниковском районе на Никологорском Светофоре произошла смертельная авария. 13 апреля в 17:30...

В Вязниковском районе на Никологорском Светофоре произошла смертельная авария.13 апреля в 17:30 на 290-м километре федеральной трассы М-7 произошло ДТП с участием трех грузовиков. По предварительной информации, 49-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ 3302 допустил касательное столкновение с коллегой на аналогичной машине, после чего врезался в фургон «ГАЗон NEXT».В результате аварии скончался 49-летний водитель ГАЗа, направлявшийся из республики Марий Эл.Фото: Подслушано Вязники