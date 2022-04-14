В 15:26 13 апреля 2022 года в Муроме на улице Владимирская загорелся многоквартирный жилой дом...

В 15:26 13 апреля 2022 года в Муроме на улице Владимирская загорелся многоквартирный жилой дом №40.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры многоквартирного жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. На пожаре эвакуировано 18 человек, из них 3 ребенка и спасен 1 человек с помощью спасательного устройства. На пожаре пострадал 1 человек, мужчина 1988 года рождения. Погибших нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/