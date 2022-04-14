Число заболевших КОВИД-19 с каждым днем все ниже, за сутки выявлено 106 случаев заболевших, но,...

Число заболевших КОВИД-19 с каждым днем все ниже, за сутки выявлено 106 случаев заболевших, но, несмотря на это, эпидобстановка в регионе нестабильна. Недельный показатель по Владимирской области превышает среднероссийский на 23 процента. Об этом сегодня заявила официальный представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.Коллективный иммунитет еще не выработался. В области от коронавируса привито всего 40% населения, тем не менее, темпы вакцинации снижаются. В сутки прививаются до 250 человек. В рамках единой недели иммунизации с 18 по 29 апреля будет работать горячая линия.Горячая линия по вакцинации: 8-800-200-05-45Владимирские эпидемиологи расскажут о важности прививок, показаниях и противопоказаниях. По словам специалистов, стоит задуматься и о профилактике клещевого энцефалита. Во Владимирской области уже зарегистрировано 2 случая укуса детей опасными насекомыми. Случаев заражения нет.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области:- Что же делать, куда обращаться, если присасывание клеща все-таки произошло? Удаленного и не поврежденного клеща рекомендуем доставить в лабораторию для исследования его на наличие возбудителей, не позднее трех суток с момента его снятия. Принести клеща необходимо в лабораторию по адресу: город Владимир, улицаТокарева, д. 5, кабинет 9.