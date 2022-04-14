В 10 километрах от Владимира проходят тренировку пожарные и спасатели со всей страны. Тема учений – подготовка техники и личного состава к возникновению лесных пожаров. 14 апреля в 6 часов

В 10 километрах от Владимира проходят тренировку пожарные и спасатели со всей страны. Тема учений – подготовка техники и личного состава к возникновению лесных пожаров. 14 апреля в 6 часов утра была получена федеральная вводная о возгорании лесного массива вблизи поселка Сокол. Спасатели должны были предупредить условный пожар, пока он не добрался до населенного пункта.