Руководство Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняло участие в совещании с представителями...

Руководство Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняло участие в совещании с представителями жилищных организаций. Встреча проходила в управлении ЖКХ г. Владимира. Поводом для встречи стала корректировка по отоплению по итогам 2021 года и увеличение платежей за тепло. Рост платы связан не только с более холодным и продолжительным отопительным периодом прошлого года, но и с низкой энергоэффективностью отдельных зданий.Представители Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали о возможных мероприятиях по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, которые позволят снизить плату за отопление, повысить качество предоставляемых жителям услуг. На размер суммы в квитанции влияет качество работы организации, обслуживающей дом. В частности, невыполнение мероприятий по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, несанкционированное вмешательство в их работу, неутепленные чердаки и подвалы.«Мы заинтересованы в рациональном использовании энергоресурсов и готовы проконсультировать в любое время представителей жилищных организаций по формированию мероприятий по повышению энергоэффективности домов. Чтобы снизить потребление тепла в предстоящем осенне-зимнем периоде, управляющим организациям нужно уже сегодня повышать энергоэффективность жилого фонда. Это важно выполнить в межотопительный период», - подчеркнул директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Корректировка платы за отопление коснулась жителей, которые проживают в домах с общедомовыми приборами учета, и оплачивают энергоресурс равными долями в течение всего года. Собственники вправе отказаться от такой системы начислений. Для этого достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии в отопительный период. Суммарный платеж за год не изменится, но в летние месяцы оплаты не будет, а в зимние платеж будет выше.Подробнее узнать о корректировке можно здесь Важная информация Владимирская область АО "ЭнергосбыТ Плюс" (esplus.ru).