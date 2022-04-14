Жительница Ярославля представилась врачом и подсунула пенсионерке билеты банка приколов вместо денежных купюр. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства

Жительница Ярославля представилась врачом и подсунула пенсионерке билеты банка приколов вместо денежных купюр. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства установлено, что в декабре 2021 года Т. представилась врачом из поликлиники и вошла в квартиру владимирской пенсионерки. Женщина предложила переписать номера купюр сбережений за якобы положенную пожилой женщине «Путинскую премию». Мошенница незаметно обменяла деньги на