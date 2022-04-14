Приговором Ленинского районного суда г. Владимира Татьяна Потапова, бывший директор...

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира Татьяна Потапова, бывший директор «Облстройзаказчик», признана виновной в получении взятки за незаконные действия и в растрате - хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.Напомним, что Потапова, являясь директором ГБУ ВО «Облстройзаказчик», в период времени с сентября по декабрь 2020 года за взятку в размере 80 000 рублей заключила контракты на осуществление работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области по заведомо завышенной стоимости. Указанными действиями Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области и ГБУ ВО «Облстройзаказчик» был причинён ущерб в сумме 1 358 056 рублей.При назначении наказания суд учел признание вины подсудимой, добровольное возмещение ущерба, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и состояние ее здоровья.Судом назначено ей наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 200 000 рублей и с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года. Кроме того, с Потаповой Т.В. в доход государства взыскано 80 000 рублей в счет конфискации денежных средств, составляющих предмет взятки.Государственный обвинитель, посчитав назначенное судом наказание чрезмерно мягким, обжаловал приговор в апелляционном порядке.13 апреля 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции в части квалификации преступлений, вида и размера наказания оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Фото: https://pixabay.com/ru/