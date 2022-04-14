Туалет на Владимирском автовокзале, наконец, отремонтировали. Теперь в уборной новая сантехника и пахнет ландышами. Еще недавно туалет на Владимирском автовокзале вызывал отвращение у

Туалет на Владимирском автовокзале, наконец, отремонтировали. Теперь в уборной новая сантехника и пахнет ландышами. Еще недавно туалет на Владимирском автовокзале вызывал отвращение у пассажиров. Эти кадры мы сняли в начале марта: старая и ржавая сантехника, отсутствие современных удобств в виде мыла или туалетной бумаги и несмываемая вонь. Жаловались все – и взрослые, и дети. Ярослав