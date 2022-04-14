14.04.2022

2022-04-14 14:45:53

Тысячи слов поддержки и благодарности направили москвичи zащитникам Отечества

В среду, 13 апреля, исполком Московского городского регионального отделения Единой России передал в Военный комиссариат свыше тысячи писем, телеграмм, открыток, а также детских рисунков, которые москвичи написали бойцам, задействованным в спецоперации на Украине. Таков результат акции Zащитникам Отечества, которую провела Единая Россия. В числе авторов писем – москвичи, активисты и депутаты от партии.



В рамках акции Единая Россия взяла на себя задачу обеспечить доставку каждого письма до адресатов – солдат и офицеров на передовой. Письма москвичей заместители руководителя исполкома Московского городского реготделения партии Ирина Елифёрова и Анна Краснокутская передали лично в руки полковнику запаса, начальнику отделения военно-патриотической работы Военного комиссариата города Москвы Павлу Дурягину.



Представитель военкомата пообещал в кратчайшие сроки направить письма в Донбасс и на Украину: Уверен, каждое письмо будет прочитано – и не по одному разу. Бойцам такая поддержка очень важна, – отозвался Павел Дурягин.



Очень много людей откликнулось на призыв. Были и коллективные письма, и индивидуальные, от молодежи и от людей старшего поколения, – поделилась Ирина Елифёрова. – Особенно порадовали детские письма. Их много, и они разные: рисунки, открытки, стихи. Видно, что юные авторы вкладывали душу, чтобы поддержать zащитников. Это по-настоящему трогательные послания, каждое из которых наполнено искренними чувствами.



Анна Краснокутская отметила, что ей запала в память фраза из открытки председателя комитета Государственной Думы по обороне, в прошлом замминистра обороны РФ Андрея Картаполова: Андрей Валериевич написал защитникам: Оставайтесь такими же надежными, как автомат Калашникова. Знайте, правда за нами, и мы победим! И, пожалуй, с этим пожеланием согласятся миллионы жителей нашей страны, которые следят за новостями из Украины. Нужно победить, нужно довести спецоперацию до конца – а для этого необходимо, чтобы каждый солдат чувствовал, что Родина рядом.