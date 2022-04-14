Заместитель председателя Совета безопасности призвал усилить границы России при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности призвал усилить границы России при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.После начала специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР стало очевидно, что Украину никак не хотя принимать в НАТО. Меж тем, еще до конфликта Вашингтон и Брюссель отказались предоставить Москве гарантии безопасности относительной нейтрального статуса Киева. При всем при этом сегодня Швеции и Финляндии захотели стать членами Североатлантического альянса.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новость о расширении военно-политического блока за счет Стокгольма и Хельсинки. Он напомнил, что разговоры о вступлении этих стран в НАТО шли давно и поэтому никак не могут быть связаны со спецоперацией России.В то же время, как сообщает , чиновник призвал укрепить границы нашей страны, если соседние государства станут членами альянса. Он подчеркнул, что в этом случае протяженность линии соприкосновения России и НАТО увеличится в два раза. Кроме того, у Москвы появятся новые враги."Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", – заявил Медведев.Меж тем, по его словам, не следует проводить параллели между Швецией, Финляндией и Украиной. Политик напомнил, что у Москвы нет территориальных споров с Хельсинки и Стокгольмом.Ранее Дмитрий Медведев жестко отреагировал на задержание украинского оппозиционера . Как сообщили "Дни.ру", зампред Совбеза России призвал "уродцев" из Незалежной оглядываться по сторонам.