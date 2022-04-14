Управляющая компания в Муроме отремонтировала подъезды в многоквартирном доме по требованию прокуратуры. Муромская городская прокуратура установила, что из-за несвоевременной уборки

Управляющая компания в Муроме отремонтировала подъезды в многоквартирном доме по требованию прокуратуры. Муромская городская прокуратура установила, что из-за несвоевременной уборки наледи с крыши, произошла протечка атмосферных осадков через кровлю на стены лестничных площадок 3 и 5 подъездов жилого дома. Руководителю управляющей компании ООО «РЕМСТРОЙ Южный» внесено представление. По его рассмотрению, нарушения устранили, в подъездах произвели