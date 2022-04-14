За год она получила 300 тысяч рублей.

В Александрове 17-летняя девушка подозревается в вымогательстве. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, с июня 2020 по июль 2021 года переписываясь в соцсетях, она потребовала от знакомой перечислять ей деньги. В противном случае юная бизнесвумэн угрожала опубликовать интимные фото подруги.В течение года 19-летняя потерпевшая перевела ей около 300 тысяч рублей. Видимо, в какой-то момент она устала от разводов на деньги и написала заявление.«Несовершеннолетняя призналась в совершении преступления, в содеянном раскаивается», - уточнили в Следкоме.Расследование уголовного дела продолжается.