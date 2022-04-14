В Александрове 17-летнюю девушку подозревают в вымогательстве в соцсетях. По версии следствия, с июня 2020 года по июль 2021 года подросток посредством переписки в одной из социальных сетей

В Александрове 17-летнюю девушку подозревают в вымогательстве в соцсетях. По версии следствия, с июня 2020 года по июль 2021 года подросток посредством переписки в одной из социальных сетей потребовала от своей знакомой под угрозой распространения фотографий интимного содержания перечислять ей по мере необходимости денежные средства. «Опасаясь реализации угрозы 19-летняя потерпевшая согласилась на предъявленные требования, и