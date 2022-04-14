В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы по признакам...

В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы по признакам вымогательства, совершенного в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, с июня 2020 года по июль 2021 года подозреваемая посредством переписки в одной из социальных сетей потребовала от своей знакомой под угрозой распространения фотографий интимного содержания перечислять ей по мере необходимости денежные средства.Опасаясь реализации угрозы 19-летняя потерпевшая согласилась на предъявленные требования, и в течение года перевела на расчетный счет подозреваемой денежные средства в размере около 300 тысяч рублей.Причастность к совершению указанного преступления несовершеннолетняя не отрицает, в содеянном раскаивается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/