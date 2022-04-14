Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя...

Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя города Струнино. Его признали виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе Александровского городского суда, в октябре 2019 года подсудимый под вымышленными именами осуществлял заказы дорогостоящих товаров через интернет-приложение «Яндекс Маркет». При этом, являясь сотрудником АО «Почта России», по роду своей деятельности имел доступ к месту хранения невостребованных посылок. Воспользовавшись отсутствием внимания к нему других сотрудников, вынимал содержимое почтовых отправлений, заменяя их на посторонние предметы, а имущество, принадлежащее потерпевшему, похищал путем обмана.В результате указанных действий подсудимым причинен материальный ущерб в размере 440 072 руб. Свою вину в совершении преступления признал полностью, активно способствовал расследованию преступления.При постановлении приговора судом учтены данные о личности, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие наказание виновного, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://stock.adobe.com/ru/