Баскаки... увязли в грязи. Дорога, которая ведёт в село Суздальского района, превратилась в болото....

Баскаки... увязли в грязи. Дорога, которая ведёт в село Суздальского района, превратилась в болото. Ждать ли перемен, выяснял Александр Сыпченко.По этим ямам и канавам не могут проехать ни машины скорой, ни пожарная техника, ни автолавка. Около сотни жителей села Баскаки в буквальном смысле отрезаны от цивилизации.- На легковой машине не проехать, вот только на внедорожнике, потом скорую, вот случись что, у меня маме 95 лет, вот случись что-нибудь и что?Люди неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой сделать дорогу. В начале апреля скорая, которая ехала к женщине с инсультом, увязла в грязи. Пришлось вызывать трактор, драгоценное время было потеряно, но, к счастью, в этот раз все обошлось. Петр Скотников на милость чиновников не рассчитывает, с дорожными ямами борется сам как может. Уж лучше так, чем никак, говорит мужчина.Петр Скотников, житель с. Баскаки:- Отсыпаю щебенкой, бетоном, бетонной стружкой, подвезли когда-то мне несколько лет назад ребята из ЖБИ, и вот укладываю сейчас, как раз самый месяц, самое время.В районной администрации уверяют: ждать осталось недолго, работы уже запланированы на этот год, впрочем, точных сроков пока не называют. Старую грунтовку заменят новой щебеночной дорогой, которая решит все транспортные проблемы села.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Будет дорога, в том объеме, который заложен, выставлен на торги, по-моему, километр в щебенке там ее делаем, все. Торги сейчас пройдут, будут определены сроки. Сроки по выполнению дорожных работ обычно определяются по 1 октября.Только в прошлом году на ремонт муниципальных дорог выделено более полутора миллиардов рублей. Около 90 миллионов пришлось на Суздальский район. К сожалению, до Баскаков эти средства не дошли. Жители села надеются, что власти все же исполнят свои обещания и дорогу приведут в нормативное состояние.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”