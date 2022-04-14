На исполнении в отделении судебных приставов Ковровского района Управления ФССП России по...

На исполнении в отделении судебных приставов Ковровского района Управления ФССП России по Владимирской области находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось отключение от сети газоснабжения злостного должника, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Мужчина систематически нарушал платежную дисциплину, накопив долг свыше 500 тысяч рублей в адрес поставщика «голубого топлива».Чтобы пресечь дальнейший рост задолженности, компания-поставщик была вынуждена обратиться в суд с иском о приостановлении действия газового оборудования, находящегося в доме мужчины.Суд вынес соответствующее решение, и в ходе совместного рейда судебных приставов с газовиками подача газа в дом ковровчанина была приостановлена. Однако, спустя время, мужчина самовольно (несанкционированно) в отсутствие на то законных оснований и без соблюдения установленных Правил подключения (технологического присоединения)осуществил подключение объекта к сетям газораспределения.Недобросовестное поведение потребителя вынудило судебных приставов прибегнуть к крайним мерам, предусмотренным действующим законодательством, и отключить должника от газа.Теперь ковровчанину, помимо долга за потребленный газ, придется оплатить отключение и повторное подключение к газовой сети.Фото: https://pixabay.com/ru/