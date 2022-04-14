На пожаре в Муроме пострадал мужчина, 18 человек эвакуировали. В среду, 13 апреля, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Муроме. На

На пожаре в Муроме пострадал мужчина, 18 человек эвакуировали. В среду, 13 апреля, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Муроме. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из квартиры многоквартирного жилого дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения