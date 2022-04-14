В Областном суде прошло второе заседание по делу о кладбище, которое планируется разместить возле...

В Областном суде прошло второе заседание по делу о кладбище, которое планируется разместить возле посёлка Сокол Суздальского района. Напомню, местные жители против такого соседства.Суздальская прокуратура отмечает несостыковки в генплане развития территории относительно размеров кладбища. В одном месте документа значится, что под некрополь выделяется площадь в 6 и 9 гектаров,в другом - 5 и 3. Представители администрации сельского поселения говорят о технической ошибке в документации... Следующее заседание по этому делу назначено на 20 апреля.Алексей Гужов, представитель административных истцов, адвокат:- Административные ответчики, это администрация Боголюбского сельского поселения и представитель Суздальского района и Совета народных депутатов обещали предоставить документы, подтверждающие и объясняющие появление этих ошибок и противоречий.