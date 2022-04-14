В Петушинском районе 25-летняя местная жительница украла норковую шубу посетительницы кафе в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года в дежурную часть полиции поступило

В Петушинском районе 25-летняя местная жительница украла норковую шубу посетительницы кафе в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении, совершенном в одном из местных кафе. Потерпевшая объяснила, что пропала её норковая шуба стоимостью 35 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили