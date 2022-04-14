Владимирский областной суд удовлетворил исковые требования Владимирского природоохранного прокурора...
Владимирский областной суд удовлетворил исковые требования Владимирского природоохранного прокурора о признании незаконным бездействия департамента лесного хозяйства Владимирской области, ГКУ ВО «Заречное лесничество», выразившегося в непринятии мер по своевременной организации работ по ликвидации размещенной на лесном участке свалки отходов, обязании ответчиков до конца 2023 года очистить лесной участок от размещенных на нем отходов.
С заявлением Владимирская природоохранная прокуратура обратилась в суд в сентябре 2020 года. Поводом для его направления стали грубые нарушения лесного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в августе 2020 года природоохранной прокуратурой в рамках проведения проверки по факту возгорания на Покровской городской свалке ТБО выявлен факт самовольного занятия лесного участка площадью 2,4977 га.
При этом на нем допущено размещение отходов производства и потребления, которое подтверждено дополнительным обследованием прокуратуры с привлечением специалистов Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
Необходимо отметить, что факт самовольного захвата лесного участка и размещение на нем отходов выявлен департаментом лесного хозяйства еще в 2018 году.
По данному факту в декабре 2018 года должностными лицами ГКУ ВО «Заречное лесничество» в отношении ООО «Экопром» (хозяйствующего субъекта осуществлявшего эксплуатацию Покровской городской свалки ТБО), допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.9 КоАП РФ.
Однако каких-либо мер, направленных на пресечение незаконной деятельности ООО «Экопром», освобождение незаконно занятого участка, установление размера вреда, причинённого лесному фонду, равно как и непосредственное привлечение к административной ответственности департаментом, принято не было.
Напомним, что первое решение об удовлетворении требований природоохранного прокурора по данному делу вынесено Петушинским районным судом в марте 2021 года.
Однако после рассмотрения его в суде апелляционной и кассационной инстанций оно вновь пересмотрено Владимирским областным судом.
Исполнение решения находится на контроле природоохранного прокурора.
По факту халатности со стороны должностных лиц ГКУ ВО «Заречное лесничество» и Департамента лесного хозяйства Владимирской области, выразившемся в непринятии мер, направленных на размещение отходов на лесном участке и захвата лесных земель в части лесного квартала 112 выдела 13 площадью 2,4977 га, повлекшем причинение крупного ущерба вследствие повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, общим объемом 239,12 куб.м., в размере 3 937875 руб., природоохранным прокурором в СО по Петушинскому району СУСК РФ по Владимирской области направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
Фото: https://pixabay.com/ru/