Владимирский областной суд удовлетворил исковые требования Владимирского природоохранного прокурора...

Владимирский областной суд удовлетворил исковые требования Владимирского природоохранного прокурора о признании незаконным бездействия департамента лесного хозяйства Владимирской области, ГКУ ВО «Заречное лесничество», выразившегося в непринятии мер по своевременной организации работ по ликвидации размещенной на лесном участке свалки отходов, обязании ответчиков до конца 2023 года очистить лесной участок от размещенных на нем отходов.С заявлением Владимирская природоохранная прокуратура обратилась в суд в сентябре 2020 года. Поводом для его направления стали грубые нарушения лесного законодательства.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в августе 2020 года природоохранной прокуратурой в рамках проведения проверки по факту возгорания на Покровской городской свалке ТБО выявлен факт самовольного занятия лесного участка площадью 2,4977 га.При этом на нем допущено размещение отходов производства и потребления, которое подтверждено дополнительным обследованием прокуратуры с привлечением специалистов Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».Необходимо отметить, что факт самовольного захвата лесного участка и размещение на нем отходов выявлен департаментом лесного хозяйства еще в 2018 году.По данному факту в декабре 2018 года должностными лицами ГКУ ВО «Заречное лесничество» в отношении ООО «Экопром» (хозяйствующего субъекта осуществлявшего эксплуатацию Покровской городской свалки ТБО), допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.9 КоАП РФ.Однако каких-либо мер, направленных на пресечение незаконной деятельности ООО «Экопром», освобождение незаконно занятого участка, установление размера вреда, причинённого лесному фонду, равно как и непосредственное привлечение к административной ответственности департаментом, принято не было.Напомним, что первое решение об удовлетворении требований природоохранного прокурора по данному делу вынесено Петушинским районным судом в марте 2021 года.Однако после рассмотрения его в суде апелляционной и кассационной инстанций оно вновь пересмотрено Владимирским областным судом.Исполнение решения находится на контроле природоохранного прокурора.По факту халатности со стороны должностных лиц ГКУ ВО «Заречное лесничество» и Департамента лесного хозяйства Владимирской области, выразившемся в непринятии мер, направленных на размещение отходов на лесном участке и захвата лесных земель в части лесного квартала 112 выдела 13 площадью 2,4977 га, повлекшем причинение крупного ущерба вследствие повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, общим объемом 239,12 куб.м., в размере 3 937875 руб., природоохранным прокурором в СО по Петушинскому району СУСК РФ по Владимирской области направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.Фото: https://pixabay.com/ru/